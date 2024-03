OM : Son calvaire est terminé, il revit !

Jean de Teyssière

L'OM a vécu un début d'année très compliquée. Les résultats ne suivaient pas et le club phocéen avait même affiché en direct l'un de ses joueurs. Medhi Benatia, le conseiller sportif de Pablo Longoria avait eu des mots très durs envers Jonathan Clauss, qu'il accusait notamment d'avoir un comportement problématique. Le match de l'international français face à Clermont samedi soir (5-1) a montré que l'ancien Lensois se donnait à fond.

Un peu comme un patriarche, Jean-Louis Gasset semble avoir stoppé tous les problèmes qui existaient à l'OM. Sous Marcelino puis Gennaro Gattuso, les résultats n'étaient pas probants et l'OM semblait se diriger vers une saison très compliquée. Finalement tout est rentré dans l'ordre et même des joueurs qui étaient en difficulté vont beaucoup mieux.

Clauss subit les foudres de Benatia

En février dernier, au micro de Canal + , Medhi Benatia, le conseiller sportif de l'OM, avait sérieusement taclé Jonathan Clauss : « Ce qu'il s'est passé avec Jonathan Clauss ? Je suis arrivé au mois de novembre. On m'a mis en garde sur deux, trois joueurs dont le comportement était parfois un petit peu limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs-là. Je sais qu'il avait été reçu plusieurs fois dans le bureau du coach, pour lui expliquer ce qu'on attendait de lui dans l'attitude en tant que leader, international français. On pensait que le message était passé, malheureusement ce n'était pas le cas. »

Clauss, un faux problème ?