OM - Roberto De Zerbi au PSG : L'annonce choc !

Depuis son arrivée à l'OM à l'été 2024, Roberto De Zerbi présente un bilan plutôt positif. L'entraîneur italien a su redonner une bonne dynamique à son équipe même si sa gestion fait parfois l'objet de critiques. Il semble se plaire à l'OM et une signature au PSG dans le futur paraît totalement impossible. Salim Lamrani, qui l'a côtoyé, semble confiant.

Au vu de son caractère, Roberto De Zerbi semble coller parfaitement avec la mentalité de l'OM. L'entraîneur italien est très passionné et ses émotions prennent parfois le dessus. Il est très apprécié des dirigeants marseillais et pour l'instant son départ n'est pas à l'ordre du jour. Salim Lamrani refuse de croire en une future signature au PSG.

« Le jour où Roberto De Zerbi signe au PSG, je romprai définitivement les liens qui nous lient » Malgré les critiques, Roberto De Zerbi reste un entraîneur qui a su convaincre à son poste. L'entraîneur italien peut encore rester un moment dans le club de la cité phocéenne, avec qui il gardera un lien très fort. « Le jour où Roberto De Zerbi signe au PSG, je romprai définitivement les liens qui nous lient. Non je ne peux pas l’imaginer. Vu la culture foot de Roberto De Zerbi, je ne peux pas l’imaginer signer au PSG après avoir entraîné l’Olympique de Marseille. Disons qu’il est davantage fait pour Marseille, pour Dortmund, pour Naples que pour des clubs plus feutrés » confie Salim Lamrani à RMC.