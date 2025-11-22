OM : Après la «fessée», il est traumatisé !

C’est un Sofiane Diop très affecté qui s’est présenté en zone mixte vendredi soir, après la large défaite de l’OGC Nice lors de la réception de l’OM (1-5). Si les ultras de la Populaire sud fêtaient leurs 40 ans d’existence, la fête a été gâchée par ce mauvais résultat, que l’international marocain a du mal à digérer.
Après celles face au PSG (1-0) et à Metz (2-1), l’OGC Nice a enchaîné une troisième défaite consécutive en championnat vendredi contre l’OM (1-5). Cette dernière fait encore plus mal que les autres, car elle était à domicile et que les ultras de la Populaire sud fêtaient leur 40ème anniversaire.
« On prend une fessée à la maison face à l’OM, il n’y a pas grand-chose à dire »
« Contre Marseille, à la maison, 5-1… Je pense que je ne vais pas forcément dormir ce soir. Ça fait mal à la tête », a réagi Sofiane Diop en zone mixte. « C’est important de les remercier, ils ont le droit de ne pas être contents. Les insultes, ça fait partie du jeu, il ne faut pas y répondre, juste assumer nos erreurs et se remettre au travail tout simplement. La fête a été gâchée, c'étaient leurs 40 ans, on prend une fessée à la maison face à l’OM, il n’y a pas grand-chose à dire. »
« Pas forcément le bon moment pour discuter » avec les supporters
Si certains joueurs de l’OGC Nice sont allés s’expliquer avec les supporters, Sofiane Diop n’en faisait pas partie : « Je ne sais pas du tout, je n’y ai pas été. J’ai laissé ça à d’autres personnes. Je suis déjà suffisamment affecté pour aller au conflit. Ça ne sera pas productif après un match comme ça. Eux sont à chauds, nous aussi. Je pense que ce n’est pas forcément le bon moment pour discuter. »