OM : Après la «fessée», il est traumatisé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

C’est un Sofiane Diop très affecté qui s’est présenté en zone mixte vendredi soir, après la large défaite de l’OGC Nice lors de la réception de l’OM (1-5). Si les ultras de la Populaire sud fêtaient leurs 40 ans d’existence, la fête a été gâchée par ce mauvais résultat, que l’international marocain a du mal à digérer.

Après celles face au PSG (1-0) et à Metz (2-1), l’OGC Nice a enchaîné une troisième défaite consécutive en championnat vendredi contre l’OM (1-5). Cette dernière fait encore plus mal que les autres, car elle était à domicile et que les ultras de la Populaire sud fêtaient leur 40ème anniversaire.

« On prend une fessée à la maison face à l’OM, il n’y a pas grand-chose à dire » « Contre Marseille, à la maison, 5-1… Je pense que je ne vais pas forcément dormir ce soir. Ça fait mal à la tête », a réagi Sofiane Diop en zone mixte. « C’est important de les remercier, ils ont le droit de ne pas être contents. Les insultes, ça fait partie du jeu, il ne faut pas y répondre, juste assumer nos erreurs et se remettre au travail tout simplement. La fête a été gâchée, c'étaient leurs 40 ans, on prend une fessée à la maison face à l’OM, il n’y a pas grand-chose à dire. »