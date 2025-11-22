OM - Greenwood : C’est terminé pour le PSG et Ousmane Dembélé ?

Auteur d’un nouveau doublé ce vendredi soir sur la pelouse de l’OGC Nice, Mason Greenwood réalise un début de saison exceptionnel avec l’OM. Leader provisoire du classement des buteurs de Ligue 1, l’attaquant de 24 ans semble bien parti pour succéder à Ousmane Dembélé (PSG), qui a été sacré meilleur buteur la saison dernière.
En attendant la rencontre entre le PSG et le Havre ce samedi soir, l’OM est provisoirement leader de Ligue 1. Le club phocéen a étrillé l’OGC Nice ce vendredi soir (1-5), notamment grâce à un Mason Greenwood de gala. Avec 10 buts en 12 matchs désormais, la star de 24 ans est en tête du classement des buteurs du championnat.
Greenwood meilleur buteur de Ligue 1
Si Joaquin Panichelli (9 buts) et Esteban Lepaul (8 buts) ne sont pas loin derrière, Mason Greenwood semble bien parti dans cette course au titre de meilleur buteur de Ligue 1. Si l’OM et le PSG pourraient se livrer un duel intense pour le titre, Greenwood lui, détient déjà une belle avance sur Ousmane Dembélé.
Une revanche sur Ousmane Dembélé
Le numéro 10 du PSG avait terminé meilleur buteur du championnat de France la saison dernière avec 21 buts, tout comme Greenwood. Cependant, Dembélé avait inscrit moins de penalties que l’Anglais, qui pourrait donc prendre sa revanche sur cet exercice 2025-2026.