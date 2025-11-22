OM - Greenwood : C’est terminé pour le PSG et Ousmane Dembélé ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’un nouveau doublé ce vendredi soir sur la pelouse de l’OGC Nice, Mason Greenwood réalise un début de saison exceptionnel avec l’OM. Leader provisoire du classement des buteurs de Ligue 1, l’attaquant de 24 ans semble bien parti pour succéder à Ousmane Dembélé (PSG), qui a été sacré meilleur buteur la saison dernière.

En attendant la rencontre entre le PSG et le Havre ce samedi soir, l’OM est provisoirement leader de Ligue 1. Le club phocéen a étrillé l’OGC Nice ce vendredi soir (1-5), notamment grâce à un Mason Greenwood de gala. Avec 10 buts en 12 matchs désormais, la star de 24 ans est en tête du classement des buteurs du championnat.

Greenwood meilleur buteur de Ligue 1 Si Joaquin Panichelli (9 buts) et Esteban Lepaul (8 buts) ne sont pas loin derrière, Mason Greenwood semble bien parti dans cette course au titre de meilleur buteur de Ligue 1. Si l’OM et le PSG pourraient se livrer un duel intense pour le titre, Greenwood lui, détient déjà une belle avance sur Ousmane Dembélé.