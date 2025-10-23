OM : Riolo fracasse De Zerbi !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, l'OM s'est incliné face au Sporting à Lisbonne, et ce, lors de la troisième journée de la saison régulière en Ligue des Champions. Alors qu'Emerson Palmieri s'est fait expulser juste avant la mi-temps, Daniel Riolo estime que Roberto De Zerbi a fait de très mauvais choix pour compenser son absence.

Pour le compte de la troisième journée de la phase régulière en Ligue des Champions, l'OM s'est frotté au Sporting à Lisbonne ce mercredi soir. Toutefois, la bande à Leonardo Balerdi s'est inclinée au stade José Alvalade (2-1). Alors qu'Emerson Palmieri a écopé d'un carton rouge peu avant la mi-temps, Daniel Riolo a critiqué les choix de Roberto De Zerbi pour le second acte.

«La gestion de De Zerbi est totalement ratée» « Je ne sais pas si tu peux t'en sortir à 10 contre 11 à l'extérieur quand tu es bousculé par l'adversaire de cette façon là. Il y a peut-être mieux à faire. Mais de toute façon, ça devient quand même très compliqué. Et là, tu dois avoir un entraîneur qui te rattrape, quelqu'un qui remet un peu tout le monde debout et qui dit : "bon ok ça va peut-être pas bien se passer, mais on mène encore 1-0 , peut-être qu’au pire on va faire 1-1". Là, c’est pire, tu es allé perdre le match », a pesté Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir.