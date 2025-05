OM : Riolo annonce des transferts !

Amadou Diawara

L'été dernier, l'OM de Pablo Longoria a recruté douze joueurs au total, dont Adrien Rabiot et Mason Greenwood. Durant la dernière fenêtre de transferts, quatre autre renforts ont migré vers Marseille : Amar Dedic, Amine Gouiri, Luiz Felipe Ramos et Ismaël Bennacer. Malgré toutes ces arrivées, l'OM devrait boucler quelques transferts à l'intersaison 2025.

L'OM va dispute la Ligue des Champions 2025-2026

Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, l'OM devrait profiter du prochain mercato estival pour se renforcer davantage. Du moins c'est ce qu'affirme Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot ce samedi soir.

L'OM, «une équipe qui sera renforcée»

« On attend l'année prochaine pour le jeu de Roberto De Zerbi ? C'est l'idée. Je me souviens quand au début de saison on avait mis du temps à voir le De Zerbi Ball. Après, il y a eu une bonne série avec un schéma de jeu qui commençait à ressortir, avec les fameuses sorties de balle à la De Zerbi. Mais ça n'a pas duré, parce que dès que la passion a repris le dessus, le jeu a disparu. Et quand les nouveaux joueurs sont arrivés en janvier, on a essayé un nouveau schéma avec un positionnement pour certains joueurs qui pouvait sembler curieux. Et puis la fin de saison, on l'a terminé de façon différente, en changeant à nouveau de positions pour certains joueurs. Ce n'est pas forcément l'identité de jeu qui ressort. On attendra plus l'année prochaine et une deuxième saison de l'entraîneur, avec une équipe qui sera renforcée », a précisé Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport.