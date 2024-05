OM : Retour express à Barcelone pour Aubameyang ?

Thomas Bourseau

En feu à l’OM cette saison, Pierre-Emerick Aubameyang l’a également été au FC Barcelone en 2022 et n’a clairement pas oublié y avoir passé « les six meilleurs mois » de sa carrière. Cet été, l’attaquant star de l’Olympique de Marseille pourrait y faire un bref saut dans le cadre du traditionnel match de gala pour le Trophée Gamper.

À l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit 29 buts et délivré 11 passes décisives en 50 matchs disputés avec le club phocéen cette saison pour son premier exercice en tant que joueur de l’Olympique de Marseille. L’été dernier, le Gabonais a débarqué de Chelsea après une saison plus que délicate sur le plan personnel au vu de son temps de jeu réduit chez les Blues .

Aubameyang déclarait sa flamme à Barcelone en novembre

Avant cela, Pierre-Emerick Aubameyang avait brillé six mois au FC Barcelone où il a avoué en novembre dernier à Prime Video avoir vécu l’expérience de sa vie. « Ah le Barça, le Barça (rires). Ça, c’était fort aussi. Je pense que j’ai passé les six meilleurs mois de ma carrière. Franchement, je n’ai jamais autant apprécié jouer au football et aller à l’entraînement. Je vous dis la vérité. J’allais même à l’entraînement les jours off. C’était vraiment incroyable ».

L’OM au Camp Nou cet été pour le Trophée Gamper ?