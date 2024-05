L’OM veut faire un gros cadeau à Aubameyang !

Hugo Chirossel

Pierre-Emerick Aubameyang pourrait atteindre un record historique à l’OM. Auteur d’un doublé dimanche dernier face à Lorient (3-1), le Gabonais a inscrit ses 28e et 29e buts toutes compétitions confondues cette saison. S’il en marque trois de plus, il atteindra alors le record de Didier Drogba, meilleur buteur du club sur une saison au XXIe siècle.

« On va tout faire pour l’aider à battre ce record de Drogba »

« L’objectif collectif de l’équipe c’est de terminer sixième au classement », a rappelé Luis Henrique ce mardi en conférence de presse. Mais les joueurs de l’OM comptent bien aider Pierre-Emerick Aubameyang à atteindre ce record. « En ce qui concerne Aubameyang, on va tout faire pour l’aider à battre ce record de Drogba et ça nous donne encore un peu plus de motivation de l’aider à atteindre ce niveau exceptionnel d’une légende de cette équipe . »

Aubameyang incertain contre Reims

Reste à savoir si Pierre-Emerick Aubameyang sera en capacité de tenir sa place mercredi sur la pelouse de Reims. En effet, Jean-Louis Gasset a indiqué que l’attaquant de l’OM souffrait de problèmes gastriques et qu’il était diminué, mais qu’il sera malgré tout dans le groupe.