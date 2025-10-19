OM - Remplaçant de Gouiri : De Zerbi balance un nom, c'est une surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sorti sur blessure avec l'Algérie, Amine Gouiri va finalement se faire opérer de l'épaule ce qui va nécessiter une absence de trois mois environ. Pour le remplacer, l'OM a exclu le recrutement d'un joker et s'appuiera donc sur un choix en interne. C'est ainsi que Roberto De Zerbi évoque la possibilité d'aligner Hamed Junior Traoré dans l'axe.

C'est désormais officiel, par le biais d'un communiqué, l'OM a annoncé que «Gouiri va être opéré de l’épaule droite» après sa blessure subie avec l'Algérie. Par conséquent, l'ancien Rennais sera absent environ trois mois, ce qui pousse l'OM à chercher des solutions, l'une d'entre elles a été écartée à savoir recruter un joker. Par conséquent, Roberto De Zerbi veut s'appuyer sur son effectif et en plus de Robinio Vaz, il n'écarte pas l'option d'aligner Hamed Junior Traoré qui va revenir de blessure.

Gouiri absent trois mois « Il n’y aura pas de transfert, de joker. Robinio Vaz est prêt à jouer, il le mérite. Je ne suis pas un entraîneur qui regarde les CV au moment de faire mes équipes. Donc Robinio est une option très crédible. Avec le temps de jeu, les jeunes s’améliorent », lâche l'entraîneur de l'OM en conférence de presse, avant d'évoquer le retour d'Hamed Junior Traoré.