OM : Que devient Mario Balotelli ?

Publié le 18 mars 2021 à 1h00 par La rédaction

Prise à l’envers, la carrière de Mario Balotelli aurait fière allure. Joueur de Monza en Série B depuis l’été dernier, l’attaquant italien tente une fois de plus de se relancer.

Si l’on retient le nom de Mario Balotelli, c’est plus souvent pour son comportement que pour ses buts. Doté d’un talent monstre, Super Mario retombe toujours dans ses travers. Ses trois saisons à l’OGC Nice correspondent à sa meilleure période, mais comme trop souvent, l’histoire s’est mal terminée. En froid avec Patrick Vieira, son entraîneur, il digère mal son transfert avorté à l’OM à l’été 2018. Un mercato plus tard, Mario est olympien mais l’histoire ne durera que six petits mois et ressemblera à toutes les relations passées de Balotelli. Des coups de génie, et des dérapages. A l’été 2019, l’Italien retourne au pays et signe à Brescia, une aventure qui va bien débuter et… mal finir, encore une fois. Après des débuts convaincants, Mario Balotelli perd de son assiduité pendant le confinement et se voit refuser l’accès à l’entrainement lors de la reprise. Il s’engagera finalement l’été dernier avec Monza, club de Série B.

« Cette fois, c’est la dernière chance »