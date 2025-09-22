OM - PSG : Un clash éclate en plein direct !

Ce lundi soir, l’OM reçoit le PSG au Vélodrome. Dans un stade absolument bouillant, le club phocéen a rapidement mené au score grâce à Nayef Aguerd. A la mi-temps de ce Classique marqué par de nombreuses fautes des deux côtés, Luis Campos s’est accroché avec Medhi Benatia au sujet de l’arbitrage.
Un Classique sous haute tension. Accueillant le PSG au Vélodrome, l’OM a rapidement mis une énorme pression dans son antre. Dès la quatrième minute, le club phocéen a ouvert le score par l’intermédiaire d’une tête de Nayef Aguerd, provoquant la furie des supporters marseillais.
Un Classique sous tension
Au cours de la première période, le match a été marqué par de nombreuses fautes, donnant du fil à retordre à l’arbitre de la rencontre Jérôme Brisard. Ce dernier a distribué un carton jaune à Benjamin Pavard notamment. Pendant le match, les deux bancs ont semblé très tendus. Et à la mi-temps une petite altercation a eu lieu entre les deux camps.
Accrochage Campos - Benatia à la mi-temps
En effet, comme le rapporte la Minute OM, le conseiller du football du PSG Luis Campos a ainsi interpellé le directeur du football marseillais Medhi Benatia à propos de l’arbitrage de ce Classique. Les esprits se sont donc un petit peu échauffés, scénario courant lors des affrontements entre ces deux équipes.