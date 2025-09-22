OM - PSG : Un clash éclate en plein direct !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce lundi soir, l’OM reçoit le PSG au Vélodrome. Dans un stade absolument bouillant, le club phocéen a rapidement mené au score grâce à Nayef Aguerd. A la mi-temps de ce Classique marqué par de nombreuses fautes des deux côtés, Luis Campos s’est accroché avec Medhi Benatia au sujet de l’arbitrage.

Un Classique sous haute tension. Accueillant le PSG au Vélodrome, l’OM a rapidement mis une énorme pression dans son antre. Dès la quatrième minute, le club phocéen a ouvert le score par l’intermédiaire d’une tête de Nayef Aguerd, provoquant la furie des supporters marseillais.

Un Classique sous tension Au cours de la première période, le match a été marqué par de nombreuses fautes, donnant du fil à retordre à l’arbitre de la rencontre Jérôme Brisard. Ce dernier a distribué un carton jaune à Benjamin Pavard notamment. Pendant le match, les deux bancs ont semblé très tendus. Et à la mi-temps une petite altercation a eu lieu entre les deux camps.