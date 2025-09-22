De Zerbi quitte Marseille ? L’OM prend une grosse décision !

Ce lundi soir, l’OM accueille le PSG au Vélodrome pour le Classique (20h). Alors que ce match était initialement programmé pour ce dimanche soir, la formation de Roberto De Zerbi devait se rendre à Rome afin d’y effectuer un nouveau stage de préparation. Avec ce choc face à Paris déplacé, le club phocéen a décidé de l’annuler.
L’OM va de nouveau quitter Marseille ? Auteur d’un début de saison compliqué, le club phocéen a envisagé une solution déjà employée la saison dernière, à savoir un stage de préparation à l’étranger. Il y a quelques jours, le club marseillais avait publié un communiqué annonçant son départ à Rome en ce début de semaine.
L’OM annule son déplacement à Rome !
Mais malheureusement pour Roberto De Zerbi, friand de ce genre d’idées, l’OM a été contraint d’annuler ce fameux stage en Italie, en raison du report du Classique face au PSG. Le club phocéen a annoncé cette nouvelle par le biais d’un communiqué publié ce lundi après-midi.
Le report du Classique provoque cette décision
« Alors qu’une délégation marseillaise devait se rendre à Rome, dans un premier temps, ce matin pour un stage mêlant entraînements, ateliers en groupe et moments de vie, le report du match OM – PSG contraint l’Olympique de Marseille à finalement annuler ce déplacement. Le groupe devait s’envoler, dans un second temps, dès ce soir après la 5e journée de Ligue 1 mais avec des conditions météorologiques encore instables et aucune garantie de pouvoir voyager à la suite de la rencontre, il a été décidé d’annuler définitivement ce stage », peut-on lire au sein de ce dernier.