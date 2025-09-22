De Zerbi quitte Marseille ? L’OM prend une grosse décision !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce lundi soir, l’OM accueille le PSG au Vélodrome pour le Classique (20h). Alors que ce match était initialement programmé pour ce dimanche soir, la formation de Roberto De Zerbi devait se rendre à Rome afin d’y effectuer un nouveau stage de préparation. Avec ce choc face à Paris déplacé, le club phocéen a décidé de l’annuler.

L’OM va de nouveau quitter Marseille ? Auteur d’un début de saison compliqué, le club phocéen a envisagé une solution déjà employée la saison dernière, à savoir un stage de préparation à l’étranger. Il y a quelques jours, le club marseillais avait publié un communiqué annonçant son départ à Rome en ce début de semaine.

L’OM annule son déplacement à Rome ! Mais malheureusement pour Roberto De Zerbi, friand de ce genre d’idées, l’OM a été contraint d’annuler ce fameux stage en Italie, en raison du report du Classique face au PSG. Le club phocéen a annoncé cette nouvelle par le biais d’un communiqué publié ce lundi après-midi.