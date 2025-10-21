OM - PSG : Riolo annonce un coup XXL avec Greenwood !

Après avoir battu le PSG au Vélodrome, l'OM a pris la tête du classement en Ligue 1. Interrogé ce lundi soir, Daniel Riolo a annoncé que les hommes de Roberto De Zerbi pouvaient réaliser l'exploit de remporter le titre lors de cette saison 2025-2026, et ce, si Mason Greenwood se montre régulier.

«Greenwood arrive à garder de la régularité»

« L’OM premier, ce n’est pas anecdotique. Mais je ne comprends pas le mépris à Marseille, en ce moment. En gros, ils n’ont pas le droit d’être contents ! En gros, il faut leur dire qu’ils ne seront pas champions. Le foot c’est de la vente d’espoir, ça n’est que ça (...) Au PSG, on a espéré pendant 10 ans de gagner la Ligue des Champions, et l’année dernière à la même période, personne n’aurait parié sur ça. Marseille n’a pas gagné depuis une éternité, là ils jouent bien et ils sont premiers ! Ils ont des raisons d’être content, parce que sur ce qu’on voit, ils ont les moyens de lutter pour le titre. Ils ne jouent que deux fois face au PSG, et ils ont déjà gagné une fois. S'ils viennent à perdre la deuxième fois, ça va. Le reste du temps, si l'OM prend les points sans avoir de crise, ils peuvent y croire. Si Greenwood arrive à garder de la régularité, à faire les efforts qu'il faut, ils ont les moyens de lutter longtemps avec le PSG pour le titre », a jugé Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport.