OM - PSG : Catastrophe annoncée, «je suis inquiet»

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille doit rebondir après une défaite encourageante en Ligue des Champions, sur la pelouse du Real Madrid (2-1). Mais ça va être très compliqué, puisque c’est le Paris Saint-Germain qui va venir au stade Vélodrome ce dimanche, pour le choc de la 5e journée de Ligue 1.

Les grands soirs européens sont enfin de retour, mais en France tous les yeux sont déjà tournés sur la Ligue 1. Car ce dimanche on aura droit à l’un des rendez-vous les plus attendus de la saison ! Champion en titre et sur une magnifique lancée depuis la victoire en Ligue des Champions, le PSG va venir à Marseille pour y affronter son grand rival, l’OM.

« On s'est mis à rêver à l'OM quand ils ont vu l'hécatombe de blessés, mais... » Luis Enrique arrive à ce choc sans quelques cadres importants, puisqu’il n’aura pas Ousmane Dembélé ou encore Désiré Doué. Certains pourraient penser que ces absences pourraient gonfler l’optimisme du côté de l’OM, mais cela ne semble pas être le cas d'Éric Di Meco. « On s'est mis à rêver à l'OM quand ils ont vu l'hécatombe de blessés. Sauf que quand tu regardes l’équipe aligné hier soir (mercredi, face à l’Atalanta), c’est l’équipe qui débute la saison dernière » a déclaré l’ancien marseillais, sur RMC.