OM - Polémique : L'ASSE répond au coup de gueule de l'OM !

Publié le 6 février 2020 à 17h15 par A.M.

Alors que l'OM a affiché son mécontentement face à l'absence de ses supporters à Geoffroy-Guichard, l'ASSE a déploré les incidents.

Mercredi soir, le coup d'envoi du choc entre l'ASSE et l'OM a été retardé de quelques minutes à cause d'incidents entre les supporters des deux clubs. Finalement, les Marseillais venus assister au match à Geoffroy Guichard n'ont pas été autorisés à entrer dans le stade, ce qui a poussé le club phocéen à pousser un coup de gueule par le biais d'un communiqué : « Dans l’attente de connaître les circonstances précises de ces incidents, l’OM ne peut que déplorer que ses supporters aient été obligés de repartir pour Marseille sans avoir pu assister au match pour lequel ils s’étaient déplacés dans un cadre organisé. Les supporters de l’OM sont en effet ce soir doublement victimes, d’une part de l’aveugle brutalité de certains prétendus supporters adverses, et d’autre part du droit de vivre leur passion pour l’OM, ce que le Club ne peut cautionner. » Ce jeudi, c'est l'ASSE qui a tenu à évoquer cette affaire.

«Le club condamne toute forme de violence et réaffirme son attachement aux valeurs du sport»