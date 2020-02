Foot - OM

OM - Clash : Villas-Boas esquive l’épisode Tuchel-Mbappé pour une autre polémique !

Publié le 4 février 2020 à 14h00 par La rédaction

Interrogé sur la polémique concernant Kylian Mbappé et Thomas Tuchel au PSG, André Villas-Boas a préféré mettre la lumière sur... Olivier Létang !

La polémique déclenchée par Kylian Mbappé lors du match contre Montpellier ce samedi (5-0) fait décidément beaucoup parler. Interrogé à ce propos, André Villas-Boas a préféré mettre la lumière sur un autre fait marquant du week-end : la victoire dans le temps additionnel de Rennes face à Nantes (3-2) obtenue grâce à l’utilisation de la VAR. Il a mis en perspective cet événement avec le clash qui était survenu lors de OM-Rennes. L’arbitrage avait fait polémique et Olivier Létang avait émis un communiqué à ce propos. Interrogé en conférence de presse, Villas-Boas a ironisé à propos du silence du président du Stade Rennais après la victoire des siens ce vendredi.

« Cette fois, Létang n'a pas fait de communiqué »