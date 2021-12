Foot - OM

OM - Polémique : Alvaro, Rothen… La réponse fracassante de Daniel Riolo au clan Longoria !

Publié le 5 décembre 2021 à 1h45 par B.C.

Alors que l’OM a exigé des excuses après les propos de Gilbert Brisbois et Jérôme Rothen à l’encontre d’Alvaro Gonzalez, Daniel Riolo ne digère pas cette polémique.

Après avoir qualifié Alvaro Gonzalez de « double-garce » et de « double-salo** » à l’antenne de RMC , Jérôme Rothen s’est attiré les foudres de l’OM, au même titre que le journaliste Gilbert Brisbois qui avait utilisé le mot « garce » en évoquant le côté vicieux du défenseur espagnol. Ce samedi, Jacques Cardoze, directeur de la communication de l'Olympique de Marseille, a pris la parole pour exiger des excuses de la part des deux hommes, tout en demandant des sanctions auprès de RMC pour les concernés. « Rien ne peut justifier d’insulter un joueur. Les médias ont un devoir d’exemplarité dans le respect des personnes. L'OM demande à RMC de formuler des excuses publiques à Alvaro Gonzalez et que des sanctions soient prises contre les auteurs de ces propos. Le club se réserve le droit de porter l’affaire devant les tribunaux », a-t-il notamment déclaré. Jérôme Rothen a présenté ses excuses qui ont été acceptées par l’OM, mais de son côté, Daniel Riolo ne cache pas son agacement concernant cette polémique.

« C’était même un compliment pour Alvaro »