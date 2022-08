Foot - OM

OM : Payet, une drôle de stratégie mise en place par Tudor ?

Publié le 23 août 2022 à 20h30 par Alexis Bernard

Légèrement opposé aux méthodes du nouvel entraîneur de l’OM depuis son arrivée, Dimitri Payet connaît une situation compliquée dans son club de cœur. Si Igor Tudor est loin d’avoir fait l’unanimité depuis sa prise de fonction, c’est avec le Réunionnais que les choses ne vont pas récemment.

Quels sont les plans d’Igor Tudor avec Dimitri Payet ? La réponse est peu évidente mais une chose est sûre, il va falloir régler ce problème pour le bien du club, des supporters, de l’entraîneur et du joueur. Mis à l’écart depuis le début de la saison de Ligue 1, Dimitri Payet est directement affecté par la décision de Tudor de ne pas le titulariser. Interrogé plusieurs fois pour ses choix, l’entraîneur croate a prétendu que Payet est hors de forme et il ne compte pas changer ses plans pour le moment. Une stratégie qui n’a pas un gros impact pour le moment sur les résultats de l’OM puisque les Marseillais ont enregistré deux victoires et un match nul en trois rencontres.

Une décision discutable

Il l’a dit et le répète : Igor Tudor ne compte pas changer ses plans pour le moment. Se séparant de son milieu offensif Dimitri Payet en le mettant sur le banc des remplaçants depuis le début de la saison, l’ex-entraîneur de l’Hellas Vérone semble mener la vie dure à quiconque se met en travers de son chemin. Une réaction qui ressemble à une punition, alors que le Français avait demandé au début du mois d’août une réunion avec la direction pour régler les tensions.

Payet reste impassible…

A moins qu'Igor Tudor ne mette en place une autre stratégie : piquer au vif Dimitri Payet pour le faire réagir et obtenir le meilleur de son joueur ? José Mourinho est passé maître dans cet art, avec quelques jolis exemples de réussite de star qui ont donné encore plus que ce qu'elles ne parvenaient à faire. Mais là, pas sûr que cela soit la bonne méthode... Pour répondre à cette mise à l’écart, Dimitri Payet n’avait pas hésité à réagir discrètement en refusant par exemple le brassard de capitaine lors de ses entrées en jeu, comme signe de protestation. De plus, il a aussi montré qu’il n’était pas plus touché que cela en célébrant sa 300e apparition sous le maillot phocéen le week-end dernier.

Pablo Longoria en avant match : «Il ne faut pas oublier le vrai niveau de Dimitri Payet. On va avoir besoin de nos meilleurs joueurs jusqu'à la fin de la saison. Le talent de Dimitri Payet n'est jamais en discussion.»#TeamOM #OMFCN pic.twitter.com/QSbKivDCLe — Fabien (@Beye13) August 20, 2022

Le revers de la médaille à venir ?

Cette situation pourrait mettre à mal l’équilibre de l’effectif marseillais si les deux hommes ne s’entendent pas rapidement. Si pour le moment les résultats sont convenables, le vent pourrait tourner et l’OM pourrait s’engouffrer dans une mauvaise impasse. A quelques jours seulement du début de la phase de poules de la Ligue des champions, le temps est compté à Marseille. De son côté, Igor Tudor pourrait payer cher ses décisions. En privant un « Marseillais à vie » de jeu, il se met à dos tout un public et s’expose aux critiques. Si la situation empire, il pourrait être tenu responsable des mauvais résultats et de la mauvaise ambiance dans le vestiaire.