Foot - OM

OM : Tactique, système… Tudor explique ses choix

Publié le 21 août 2022 à 10h30 par La rédaction

Malgré la victoire face au FC Nantes, Igor Tudor a quelque peu inquiété les supporters et observateurs dans ses choix tactiques de début de match. En effet, le nouveau coach de l’OM a aligné une composition jugée « trop défensive » par bon nombre d’observateurs, et il a tenu à expliquer ces choix au cours de cette rencontre…

Igor Tudor fait pour l’instant un bon début de saison avec l’Olympique de Marseille. Pour cette 3e journée de Ligue 1, l’OM recevait le FC Nantes. À l’occasion de la 2e rencontre de la saison au Stade Vélodrome, les Phocéens ont offert une 2e victoire à domicile à leurs supporters. Cependant, ces derniers semblaient tout de même inquiets avant le début de la rencontre, au vu de la composition d’équipe alignée par Igor Tudor, jugée trop défensive. Et le nouveau coach de l’OM a tenu à expliquer ce choix…

« L’important c’est l’équilibre »

Ainsi, lors de la conférence de presse après le match, Igor Tudor a été interpellé par des journalistes afin d’expliquer ce choix de mettre en place une composition « trop défensive », lui qui avait notamment laissé Dimitri Payet et Arkadiusz Milik sur le banc de touche. Une affirmation à laquelle il a répondu de manière tranchée. « Je ne suis pas d’accord. Je pense qu’on aurait pu mettre trois ou quatre buts en première période, même avec tous ces joueurs « défensifs » comme vous dites. Ce qui nous a manqué c’est seulement le dernier geste. Les supporters voudraient toujours trois, ou quatre attaquants, mais l’important c’est l’équilibre de l’équipe. Pour faire mes compositions, je me base sur l’entraînement, sur ce que je vois des joueurs pendant la semaine et en match, l’important c’est l’équilibre » a lâché l’entraîneur de l’OM.

Transferts - OM : Longoria active un nouveau dossier sur le mercato https://t.co/i65Cg3apmW pic.twitter.com/AJVpFFopDU — le10sport (@le10sport) August 21, 2022

« Matteo a seulement manqué de justesse devant le but »

Par ailleurs, le coach de l’OM est également revenu sur le positionnement de Mattéo Guendouzi, placé un cran plus haut que d’habitude sur le terrain. « Mattéo a seulement manqué de justesse devant le but. Sinon, il a bien joué dans ce rôle, il était bien, même s’il peut évidemment jouer plus bas » a déclaré Igor Tudor au sujet de son milieu de terrain.

« C’était pour le bien de l’équipe »