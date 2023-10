OM-OL : Scandale raciste, il lâche un témoignage accablant

Hugo Chirossel

Si la rencontre entre l’OM et l’OL a finalement été reportée en raison des violences qui ont eu lieu aux abords du Stade Vélodrome, d’autres incidents ont eu lieu lors de cette soirée. Des insultes et des chants racistes provenant de supporters lyonnais ont été entendus dans l’enceinte du Stade Vélodrome. Une personne présente sur place a raconté ce qu’elle avait vu et entendu.

Sale soirée pour le football français. L’Olympico entre l’OM et l’OL qui devait se tenir dimanche soir a été entaché par des violences en marge de la rencontre, menant au report du match. Mais d’autres faits regrettables ont eu lieu ce soir-là, cette fois-ci dans l’enceinte du Stade Vélodrome.

OM-OL : Nouvelle annonce à venir après les incidents ? https://t.co/n1XrMnrcmw pic.twitter.com/R4dtxiSy21 — le10sport (@le10sport) October 30, 2023

Saluts nazis et chants racistes

En effet, plusieurs supporters de l’OL ont effectué des saluts nazis et des cris de singe. Une personne présente dans le parcage des supporters lyonnais a témoigné auprès de BFM Lyon : « En général, la Marseillaise est chantée une fois par match, là ils l'ont chanté 15 ou 20 fois. Ces gars-là estiment que les Marseillais ne sont pas Français, que ce sont des étrangers », a-t-il déclaré.

«Au lieu de trouver Charlie faut trouver un Français»