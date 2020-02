Foot - OM

OM/OL - Clash : Un seul Olympique ? Cornet répond à Alvaro Gonzalez !

Publié le 12 février 2020 à 4h00 par A.M.

Alors qu'Alvaro Gonzalez avait lancé l'Olympico en annonçant que l'OM était le seul olympique, Maxwel Cornet lui a répondu.

« Depuis le premier jour, j’ai remarqué cette ambiance très chaude. Quand on me demande, pour moi, il n’y a qu’un Olympique, c’est l’OM. Mais on essayera de démontrer sur le terrain que l’OM est le plus fort ». Présent en conférence de presse, Alvaro Gonzalez n'avait pas manqué de lancer l'Olympico en titillant l'OL. C'est au tour de Maxwel Cornet de lancer les hostilités en taclant l'OM.

«Il n'y a qu'un seul Olympique et c'est l'OL»