OM : Morgan Sanson interpelle Didier Deschamps !

Publié le 10 février 2020 à 4h15 par La rédaction

Très performant depuis le début de saison, Morgan Sanson est titulaire indiscutable à l'OM. Au point de faire de l'équipe de France un objectif clair.

La prochaine liste de Didier Deschamps est très attendue. Ce sera effectivement la dernière avec l'Euro et elle pourrait à la fois comporter des surprises et donner une indications sur les 23 qui seront présents l'été prochain avec l'équipe de France. Parmi les joueurs qui être concernés, plusieurs sont à l'OM qui réalise une très belle saison. C'est le cas de Dimitri Payet, qui fait beaucoup parler de lui, mais également de Morgan Sanson, titulaire indiscutable sous les ordres d'André Villas-Boas. Et ce dernier ne cache pas ses ambitions en Bleus.

«J’y crois, c’est un objectif»