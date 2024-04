OM - OGC Nice : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce mercredi l'OGC Nice se déplace sur la pelouse du stade Vélodrome pour y défier l'OM. Les Marseillais, concentrés sur la Ligue Europa où ils sont qualifiés pour les demi-finales, voient se présenter l'une des dernières chances de se rapprocher du wagon pour une qualification européenne par le biais du championnat. A l'inverse, les Aiglons chercheront à se rapprocher du top 4 synonyme de Ligue des champions.

La Ligue 1 se met à jour et rattrape ce mercredi les trois rencontres reportées de la 29e journée. En effet, la LFP avait décalé les matches de ses trois clubs encore engagés sur la scène européenne, ce qui a d'ailleurs été bénéfique à l'OM, qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa. Mais désormais, les Marseillais doivent repartir de l'avant en championnat ce qui ne sera pas facile face à l'OGC Nice. Mais le club phocéen n'a plus le choix.

L'OM veut revenir dans la course à l'Europe

En effet, afin de se qualifier pour une compétition européenne par le biais du championnat, l'OM ne doit plus perdre de temps. Neuvièmes de Ligue 1, les Marseillais pointent à six longueurs du RC Lens, sixième et qualifié pour la Ligue Europa Conférence. Une victoire contre Nice permettrait donc aux hommes de Jean-Louis Gasset de se rapprocher des places européennes. Mais les derniers résultats de l'OM en Ligue 1 ne poussent pas à l'optimisme. Le club phocéen reste sur quatre matches sans victoires. Avant le nul arraché contre Toulouse dimanche (2-2), l'OM avait perdu contre Rennes (0-2), le PSG (0-2) et le LOSC (1-3). Les Marseillais n'ont donc plus le droit à l'erreur, le tout sans perdre de vue la demi-finale de Ligue Europa contre l'Atalanta.



La composition probable : Lopez - Murillo, Balerdi, Gigot, Garcia - Ounahi, Kondogbia, Veretout - Harit, Aubameyang, Ndiaye

L'OGC Nice peut se rapprocher de la Ligue des champions

Mais pour l'OGC Nice aussi il s'agit d'une rencontre cruciale. Et pour cause, après une excellente première partie de saison, les Aiglons sont plus en difficulté en 2024. Désormais cinquièmes avec 47 points, les hommes de Francesco Farioli voient se présenter leur dernière chance de revenir dans la course à une qualification pour la Ligue des champions. les Niçois possèdent effectivement cinq points de retard sur le LOSC, qui joue également ce mercredi, et six sur Brest actuellement troisième. Une victoire permettrait donc à l'OGC Nice de clairement revenir dans le coup. Vainqueur contre Lorient ce week-end (3-0), Nice a d'ailleurs fait le plein de confiance.



La composition probable : Bulka - Lotomba, Todibo, Dante, Bard - Sanson, Rosario, Thuram - Cho, Moffi, Boga

