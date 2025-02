OM : Nouvelle équipe pour Longoria !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Journée historique pour l'OM ! Ce dimanche, l'équipe de football pour amputés du club phocéen disputait le premier match de son histoire. Un match qui s'est soldé par une nette victoire des Marseillais face à Annecy (5-0). Pour Fabrizio Ravanelli, le résultat est secondaire. Pour lui, la principale fierté réside dans le fait de voir ce projet, enfin, se matérialiser.

Ce dimanche 9 février 2025 restera dans les annales de l’OM. Pour la première fois, l’équipe de football pour amputés du club phocéen a disputé un match officiel. Celui-ci s’est soldé par un large succès face à Annecy. Pour l’occasion, Fabrizio Ravanelli avait fait le déplacement à l’OM Campus. Conseiller sportif et institutionnel de la formation marseillaise, l’ancien international italien a évoqué sa fierté avant le coup d’envoi de la rencontre et a tenu à rendre hommage à Pablo Longoria, qui souhaitait inclure dans son projet les personnes en situation de handicap.

« C'est très important »

« C'est très important pour nous d'avoir créé cette équipe, un projet que voulait le président Pablo Longoria. L'inclusion est quelque chose de très important: ici, le football est une religion et grâce à lui on veut parler à tout le monde » a souligné Ravanelli dans des propos rapportés par RMC Sport.

Premier match et première victoire

Capitaine de la formation, Jérôme Raffetto est revenu sur la naissance de ce projet totalement fou. « On a eu envie de créer une équipe, on était quatre au début et on a recruté des joueurs avec un peu de communication » a expliqué le joueur qui évoluait avant à l'US Endoume. Cette nouvelle équipe peut compter sur le soutien d’un parrain de choix : Romain Alessandrini. « Je suis fier, très honoré, d'être le parrain de cette équipe. C'est une leçon de vie, j'ai été agréablement surpris de leur niveau et j'espère que ce sera une belle aventure pour eux. Je suis là pour les accompagner et apporter mon expérience comme footballeur professionnel. Je n'ai pas grand-chose à leur apprendre mais je peux être un soutien et échanger avec eux » a expliqué l’ancien joueur de l’OM. Le projet est enfin lancé.