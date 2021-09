Foot - OM

OM - Malaise : Un destin à la Marcelo Bielsa ? Sampaoli répond !

Publié le 21 septembre 2021 à 18h30 par T.M.

Dès l’arrivée de Jorge Sampaoli à l’OM, la comparaison avec Marcelo Bielsa, son compatriote argentin, a immédiatement été évoquée. Et pour le moment, les débuts sont quelques peu similaires. Mais se dirige-t-on vers la même fin ?

La folie argentine gagne à nouveau le stade Vélodrome. Lors de la saison 2014-2015, Marcelo Bielsa avait réussi à entrer dans le coeur des supporters de l’OM, qui l’adulent toujours autant. Grâce à un jeu très offensif, El Loco avait obtenu de très bons résultats. Malheureusement, tout était parti en fumée en seconde partie de saison. Fatigués du rythme imposé par Bielsa, les joueurs de l’OM avaient baissé en intensité et les résultats ne suivaient plus. Néanmoins, à Marseille, on préfère garder les bons souvenirs du passage de l’Argentin et désormais, c’est Jorge Sampaoli qui a ravivé cette flamme. Arrivé il y a quelques mois sur la Canebière, l’ancien de l’Atlético Mineiro fait aujourd’hui très forte impression et la comparaison avec Marcelo Bielsa a été immédiate. Dans le jeu, la volonté d’attaquer, l’intensité, les similitudes sont nombreuses. Mais peut-on alors craindre un destin similaire à celui de son compatriote ?

« On commence à peine la saison… »