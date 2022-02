Foot - OM

OM - Clash : Milik, Sampaoli... Thierry Henry prend clairement position !

21 février 2022

Alors que les tensions ne faiblissent pas entre Arkadiusz Milik et son entraineur Jorge Sampaoli, Thierry Henry a tenu à souligner le professionnalisme du Polonais.

Après un début de saison compliqué, où il était blessé et ne marquait pas à son retour, Arkadiusz Milik est redevenu très efficace. Buteur à 8 reprises lors des 10 derniers matchs, l’international polonais montre qu’il est un joueur redoutable. Annoncé sur le départ lors des deux précédentes périodes de transfert, Arek pourrait bel et bien quitter Marseille au prochain mercato estival. En cause, ses relations avec son entraineur Jorge Sampaoli. Si celles-ci n’étaient pas au beau fixe, elles n’ont fait que se dégrader ces derniers jours. Le dernier incident en date remonte au 16ème de finale aller de Conference Ligue face à Qarabag. Pourtant auteur d’un doublé, l’attaquant de 27 ans s’est vu être remplacé assez tôt par Sampaoli, un choix qu’il n’a pas apprécié et n’a pas manqué de le faire savoir en donnant un coup dans une bouteille, avant de s’asseoir sur le banc. Si beaucoup pensent que le coach de 61 ans manque de respect à son joueur, pour d’autres il s’agit surtout d’un manque de psychologie. Et malgré ces incidents, le comportement de Milik sur le terrain reste exemplaire d'après Thierry Henry.

Arkadiusz Milik reste professionnel malgré tout

Selon Thierry Henry, malgré le traitement que Milik subit de la part de Jorge Sampaoli, l’international polonais reste professionnel, et fait ce qui lui est demandé. « Quand on fait appel à lui, il répond présent. Il doit comprendre ce que veut le coach à l’heure actuelle alors que même nous, nous avons du mal à comprendre ce qu’il veut faire avec ses tactiques. Mais bon, il est présent. Après on peut parler d’états d’âme, mais en tout cas pour l’instant il répond sur le terrain. » a déclaré le champion du monde 1998 avant le match opposant l’Olympique de Marseille à Clermont.

Milik doit respecter les choix de son entraîneur