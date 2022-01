Foot - OM

OM - Malaise : Pierre Ménès révèle un gros problème avec Arkadiusz Milik !

Publié le 18 janvier 2022 à 3h15 par A.M.

Alors qu'Arkadiusz Milik traverse une période délicate, Pierre Ménès s'inquiète de son utilisation à l'OM.

Malgré six premiers mois très convaincants, Arkadiusz Milik vit une saison compliquée à l'OM comme en témoigne sa prestation contre le LOSC dimanche soir (1-1). L'attaquant polonais semble esseulé et peine à être trouvé par ses coéquipiers comme l'explique Pierre Ménès qui s'inquiète pour Arkadiusz Milik.

«Milik, ça ne va pas»