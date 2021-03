Foot - OM

OM - Malaise : Payet reçoit un premier avertissement avant les débuts de Sampaoli !

Publié le 5 mars 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que Jorge Sampaoli va s'installer prochainement sur le banc de l'OM, Eric Di Meco s'attend à ce que Dimitri Payet soit en difficultés avec les méthodes de l'Argentin.

C'est donc officiel, Jorge Sampaoli prendra prochainement ses fonctions sur le banc de l'Olympique de Marseille. Le technicien argentin va débarquer avec une méthode qui semble drastiquement opposée à celle de ses prédécesseurs et qui semble se rapprocher de celles de Marcelo Bielsa. Par conséquent, Eric Di Meco craint que certains joueurs aient du mal à s'adapter, à commencer par Dimitri Payet.

«Il va falloir que les mecs comme Payet se mettent à courir»