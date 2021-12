Foot - OM

OM - Malaise : L’énorme coup de gueule d’Alvaro Gonzalez !

Publié le 5 décembre 2021 à 10h10 par T.M.

Alors que l’OM s’est incliné face à Brest ce samedi (1-2), Alvaro Gonzalez est apparu très remonté après la rencontre.

Ce samedi, Brest a piégé l’OM au Vélodrome. Bien que menés au score, les hommes de Michel Der Zakarian ont réussi à inverser la tendance pour répartir avec les 3 points, continuant par la même occasion leur belle série de victoires. Pour les Phocéens, en revanche, ce revers est un coup dur puisque les adversaires directs au classement recollent et pourraient même passer devant. D’ailleurs, après cette rencontre, on n’avait clairement pas le sourire à l’OM. En témoigne la réaction d’Alvaro Gonzalez.

« Je n’arrive pas à comprendre ce changement de comportement »