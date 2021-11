Foot - OM

OM - Malaise : Le vestiaire de l’OM vole au secours de Gerson !

Publié le 11 novembre 2021 à 7h30 par T.M.

En difficulté à l’OM, Gerson peut tout de même compter sur le soutien de ses coéquipiers à l’instar notamment de Luan Peres.

Jorge Sampaoli souhaitait faire de Gerson l’un de ses piliers au milieu à l’OM. Pour le moment, c’est très loin d’être le cas. Arrivé avec le statut de jouer le plus cher de l’été, le Brésilien n’arrive clairement pas à répondre aux attentes. Enchainant les performances décevantes, Gerson voit les critiques se multiplier. La situation n’est donc pas simple pour le joueur de l’OM, qui est toutefois soutenu en interne.

« Il va bientôt retourner la situation »