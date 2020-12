Foot - OM

OM - Malaise : En difficulté avec Villas-Boas, Kevin Strootman reçoit un soutien de taille !

Publié le 20 décembre 2020 à 23h00 par B.C. mis à jour le 20 décembre 2020 à 23h14

Alors que Kevin Strootman ne semble pas faire partie des plans d’André Villas-Boas cette saison, le sélectionneur néerlandais Frank De Boer a salué l’attitude du milieu de terrain.

Avec 11 matches au compteur toutes compétitions confondues, pour seulement 186 minutes jouées, Kevin Strootman vit un moment compliqué du côté de l’OM. André Villas-Boas ne compte pas sur l’international néerlandais, qui doit prendre son mal en patience sur le banc de touche. Interrogé sur la situation de son joueur, André Villas-Boas a tenu à saluer son attitude ce vendredi en conférence de presse : « La bonne chose avec lui, c'est qu'il est toujours prêt pour jouer. il travail beaucoup le physique. Si je compte sur lui, il sera prêt. On va voir ce qui va être le meilleur pour nous entre retourner au losange ou garder le 4-2-3-1. » Une vision partagée par Frank De Boer.

Ronald DeBoer salue la mentalité de Kevin Strootman