OM - Malaise : Comment Longoria a sauvé la peau de Sampaoli !

Publié le 22 mars 2022 à 0h30 par B.C.

Sous le feu des critiques il y a quelques semaines encore, Jorge Sampaoli est parvenu à renverser la situation grâce aux bons résultats de l’OM, et Pablo Longoria n’y serait pas pour rien.

Avec sa victoire très importante contre Nice (2-1) dimanche, l’OM poursuit sa belle série et vient d’enchaîner un quatrième succès consécutif. Un soulagement pour Jorge Sampaoli, pointé du doigt lorsque le club phocéen peinait à obtenir des résultats satisfaisants. Des responsables d’associations de supporters de l’OM avaient notamment rencontré Pablo Longoria après la défaite contre Monaco afin d’afficher leur mécontentement, et réclamer des comptes concernant la gestion de Jorge Sampaoli. Depuis, la situation de l’entraîneur argentin s’est arrangée, et Pablo Longoria n’y serait pas étranger.

Longoria n’a jamais lâché Sampaoli