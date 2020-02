Foot - OM

OM - Malaise : Cette nouvelle mise au point sur le retour de Thauvin !

Publié le 1 février 2020 à 20h30 par La rédaction

Blessé à la cheville depuis l’été dernier, Florian Thauvin n’a joué qu’un match cette saison avant de se faire opérer. Comme annoncé par André Villas-Boas, sa convalescence devrait prendre plus de temps que prévu, une décision justifiée par son médecin.

Il est une des têtes d’affiche du projet marseillais. Comme avec Dimitri Payet, l’OM n’avait pas hésité à investir une somme importante pour le rapatrier d’Angleterre. Mais Florian Thauvin s’est blessé l’été dernier avant de rechuter début septembre, l’obligeant à subir une opération à la cheville. Si Florian Thauvin devait initialement retrouver les terrains dans le courant du mois de février, ce délai pourrait finalement être allongé…

Florian Thauvin devrait finalement rejouer à partir de début mars