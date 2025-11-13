OM : Malaise avec l’entraîneur, un joueur balance cash !

Formé à l’OM, Maxime Lopez a vu passer plusieurs entraîneurs sur le banc durant son aventure avec l’équipe première. Invité de l’émission Détective Mathoux, le joueur du Paris FC est notamment revenu sur le passage compliqué de l’Espagnol Michel, resté quelques mois dans la cité phocéenne.
Désormais au Paris FC, Maxime Lopez garde dans un coin de son cœur l’Olympique de Marseille, son club formateur. Durant son aventure phocéenne, le milieu de 27 ans a vu passer quelques entraîneurs, et certains d’entre eux ne lui ont pas laissé un grand souvenir. Interrogé par Hervé Mathoux sur le pire technicien côtoyé durant sa carrière, Maxime Lopez a livré un nom qui n'a pas marqué non plus les supporters phocéens.
« Michel à Marseille, c’était compliqué »
« C’est dur ça. Ah oui pardon, c’est bon je l’ai. C’est un bon coach, mais c’est Michel. Michel à Marseille, c’était compliqué », a confié le joueur du Paris FC dans l’émission Détective Mathoux. Arrivé à l’été 2015 à l’OM, l’Espagnol avait pris la porte en avril 2016, lui qui avait succédé à Marcelo Bielsa. Un entraîneur qui a également laissé un goût amer à Maxime Lopez.
Pas un grand souvenir non plus de Bielsa
« Je n'ai pas un bon souvenir de cette personne-là. Quand je l’ai côtoyé, j’avais 16 ans et je pense qu’il n’était pas fan de mon style de jeu. À l’époque, je n’étais peut-être pas assez technique. Je me suis très peu entraîné avec eux. C’était un très grand entraîneur, mais avec moi, ça n’est pas passé, confie Maxime Lopez. Je venais à peine de signer pro à l’OM et je pensais que j’allais directement jouer avec l’équipe, mais pas du tout. Ça m’a permis de me préparer pour la suite. Honnêtement, je ne sais même pas s’il m’a dit bonjour, serré la main, je pense même pas. Zéro interaction ».