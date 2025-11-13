OM : Malaise avec l’entraîneur, un joueur balance cash !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Formé à l’OM, Maxime Lopez a vu passer plusieurs entraîneurs sur le banc durant son aventure avec l’équipe première. Invité de l’émission Détective Mathoux, le joueur du Paris FC est notamment revenu sur le passage compliqué de l’Espagnol Michel, resté quelques mois dans la cité phocéenne.

Désormais au Paris FC, Maxime Lopez garde dans un coin de son cœur l’Olympique de Marseille, son club formateur. Durant son aventure phocéenne, le milieu de 27 ans a vu passer quelques entraîneurs, et certains d’entre eux ne lui ont pas laissé un grand souvenir. Interrogé par Hervé Mathoux sur le pire technicien côtoyé durant sa carrière, Maxime Lopez a livré un nom qui n'a pas marqué non plus les supporters phocéens.

« Michel à Marseille, c’était compliqué » « C’est dur ça. Ah oui pardon, c’est bon je l’ai. C’est un bon coach, mais c’est Michel. Michel à Marseille, c’était compliqué », a confié le joueur du Paris FC dans l’émission Détective Mathoux. Arrivé à l’été 2015 à l’OM, l’Espagnol avait pris la porte en avril 2016, lui qui avait succédé à Marcelo Bielsa. Un entraîneur qui a également laissé un goût amer à Maxime Lopez.