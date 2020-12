Foot - OM

OM - Malaise : Après son gros coup de gueule, Thauvin se fait recadrer !

Publié le 21 décembre 2020 à 16h30 par Arthur Montagne

Suite au match nul concédé par l'OM contre Reims samedi (1-1), Florian Thauvin a poussé un gros coup de gueule concernant la prestation de ses coéquipiers ainsi que la tactique utilisée. Une sortie qui est loin de faire l'unanimité en interne.

Après un début de saison convaincant en Ligue 1, en parallèle du parcours chaotique en Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille connaît un coup d'arrêt sur la scène domestique. Rien de catastrophique puisque l'OM est toujours virtuellement leader en cas de victoire lors de ses deux matches en retard contre Lens et Nice, mais les prestations marseillaises interpellent. Battu à Rennes en milieu de semaines (1-2), l'OM a effectivement été tenu en échec sur sa pelouse samedi soir contre Reims (1-1). Buteur contre le club champenois, Florian Thauvin n'a pas hésité à tancer ses coéquipiers après la rencontre, critiquant ouvertement le fond de jeu de son équipe. « On ne prend jamais de risque, on joue trop latéral, trop de passes en arrière... c'est un résultat mérité c'est tout. Il n'y a pas assez de mouvement. Il y a trop de choses qui ne vont pas... », lançait le Champion du monde après la rencontre. Un coup de gueule qui n'a pas été très perçu en interne.

Kamara et Villas-Boas ne sont pas d'accord avec Thauvin