OM - Malaise : Villas-Boas annonce le grand retour de Dimitri Payet !

Publié le 29 novembre 2020 à 11h15 par H.K.

En grande difficulté et régulièrement décrié par les supporters et les observateurs depuis le début de la saison, Dimitri Payet a signé une belle performance lors du match face au FC Nantes de ce samedi 28 novembre. Et Villas-Boas semble confiant pour le milieu offensif de l’OM…

Dimitri Payet peut lui aussi souffler un bon coup après le match face au FC Nantes. Vivement critiqué depuis le début de la saison, l'international français a répondu de la meilleure des manières lors de la rencontre face au FC Nantes. Auteur d’un but peu après la demi-heure de jeu, Payet a largement participé au succès de l’OM au Vélodrome face aux Canaris , qui a également vu Benedetto s’offrir son premier but de la saison. Et Villas-Boas semble confiant pour son milieu offensif…

« On a besoin de lui »