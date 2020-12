Foot - OM

OM - Malaise : A l’OM, on veut mettre Luis Henrique dans les meilleures conditions…

Publié le 6 décembre 2020 à 5h15 par T.M.

Alors que Luis Henrique connait des premiers compliqués à l’OM, chez les Phocéens, on souhaite toutefois que le Brésilien soit heureux, tentant ainsi tout pour que cela soit le cas.

A 18 ans, Luis Henrique est arrivé à l’OM cet été avec de grandes attentes autour de lui. Recruté pour être le renfort offensif tant désiré par André Villas-Boas, le Brésilien a encore énormément de mal à trouver sa place. Et ce ne sont pas les derniers propos de l’entraîneur phocéen qui devrait l’aider à remonter la pente. En effet, il y a quelques jours, Villas-Boas a lâché : « On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur ».

« Ça m'aurait fait plaisir qu'il marque ce premier but »