OM : Longoria veut claquer la porte, il déballe tout

Président de l’OM depuis février 2021, Pablo Longoria a bien failli quitter le club en septembre dernier. Comme l’a déclaré Marcelino, le dirigeant espagnol était proche de quitter ses fonctions après s’être mis en retrait pendant quelques jours. Si Javier Ribalta, puis David Friio sont partis, Longoria quant à lui a finalement décidé de rester.

La réunion entre les représentants des groupes de supporters et le directoire du club a eu de lourdes conséquences pour l’OM. Se sentant menacés, Pablo Longoria, Stéphane Tessier, Javier Ribalta et Pedro Iriondo se sont tous mis en retrait de leur fonction. Dans ces conditions, Marcelino a décidé de partir, deux mois et demi seulement après son arrivée sur le banc marseillais. Il a ensuite été suivi de Javier Ribalta, avant que la réorganisation de l’organigramme n’entraîne également le départ de David Friio, qui a depuis rebondi à l’OL.

« Ils étaient enclins à partir »

Mais comme l’avait confié Marcelino dans un entretien accordé à AS en octobre dernier, Pablo Longoria, Stéphane Tessier et Pedro Iriondo avient eux aussi l’intention de quitter l’OM : « Quand Longoria et les trois autres personnes de la direction m'ont détaillé les menaces, ils étaient enclins à partir. Lors de la réunion du mardi, c'était établi. Et c'est clair que si la personne qui avait confiance en moi part, ma conclusion est que tout ce que représentait Longoria devait partir. Nous devions partir avec lui . »

Longoria a finalement décidé de rester