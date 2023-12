Arabie Saoudite, McCourt… C’est loin d’être terminé pour la vente de l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'année 2023 a été marquée par le retour dans l'actualité du feuilleton sur la vente de l'OM. Ces derniers mois, certaines sources ont annoncé que le club marseillais serait sur le point de changer de propriétaire et de passer sous pavillon saoudien. Alors info ou intox ? Pour un journaliste, Ben Jacobs, ces rumeurs sont infondées.

Depuis plus de trois ans, quelques murmures se font entendre dans les coursives du Vélodrome. L'OM serait sur le point d'être vendu. Des rumeurs alimentées par le discours de certains journalistes comme Thibaud Vézirian qui, au cours de ses nombreux lives, annonce le départ imminent de Frank McCourt. « Je n’ai jamais eu autant de confirmation. Soyez serein, j’espère que c’est clair » avait-il par exemple déclaré au début du mois de décembre. Une annonce qui a surpris quelques journalistes étrangers comme Ben Jacobs.

« Un done deal ? Ce n’est pas le cas »

« Cela fait des années que l’on entend ces bruits, j’ai même vu en France que certains disaient que c’était un « done deal », ce n’est pas le cas. En France, historiquement, le Fonds public d’investissement d’Arabie Saoudite pensait plutôt à Bordeaux, et maintenant qu’ils ont Newcastle en Ligue des champions, ils doivent être très prudents. S’ils investissent en Europe, ils ne prendront pas deux clubs qui sont susceptibles de jouer en C1 (…) Ce que je peux dire, c’est qu’il n’y a rien d’imminent, je peux vous l’assurer (…) Pour en revenir à la vente de l’OM, l’actuel propriétaire veut énormément d’argent et cela a déjà fait reculer des investisseurs » avait déclaré le journaliste anglais

Des discussions existent, mais...

Comme annoncé par le 10Sport.com, McCourt, par le biais de ses proches ou de Pablo Longoria, dément régulièrement ces informations. Mais il est vrai que le responsable américain se montre à l'écoute en coulisses. Et en effet, le Bostonien se montre gourmand et réclame près de 400M€ pour vendre l'OM. De quoi refroidir certains investisseurs, notamment saoudiens.