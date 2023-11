Longoria lâche une confidence sur son choix de rester à l’OM

Thibault Morlain

Au contraire de Marcelino ou encore Javier Ribalta, malgré les événements survenus avec les supporters de l’OM, Pablo Longoria n’a pas quitté ses fonctions de président. Alors qu’on pensait qu’il claquerait la porte, l’Espagnol a pris tout le monde a contrepied. Revenant sur cette décision, Longoria a expliqué son cheminement qui l’a amené à rester à l’OM.

Au mois de septembre, l’OM a traversé une période de fortes turbulences. Menacé par les groupes de supporters lors d’une réunion, Pablo Longoria a été jusqu’à se mettre en retrait de ses fonctions de président. Vu la gravité des faits qui étaient rapportés, un départ de l’Espagnol était évoqué par certains. Mais voilà qu’après quelques jours de réflexion, Longoria a tranché et il est aujourd’hui toujours le président de l’OM…



« Je dois penser au bien de l’institution »

Pourquoi Pablo Longoria est-il donc resté à l’OM ? Au micro de RMC , l’Espagnol a expliqué que ses fonctions de président l’avait poussé à prendre cette décision : « J'ai dû réfléchir pas "juste" comme un dirigeant de football en charge du sportif, ma responsabilité est plus grande. Je dois penser au bien de l'institution, défendre l'intérêt de notre propriétaire, l'intérêt général du club. C'est ce que j'ai pris en considération et c'est pour ça que j'ai pris la décision de continuer. C'est parce que j'ai ces responsabilités au sein de ce club et un amour pour ce club que je ne pouvais pas tolérer de le mettre dans cette situation d'instabilité qui aurait été très négative pour l'intérêt général de l'OM. C'est la chose la plus importante pour moi ».

« Des responsabilités plus grandes que les intérêts personnels de chacun »