L’OM lâche un tacle inattendu, des joueurs de Gattuso visés

Les week-ends se suivent et se ressemblent sur les pelouses de France, où les buts se font rares dernièrement. La Ligue 1 apparaît comme le Championnat le moins prolifique depuis le début de la saison, avec une moyenne de 2,49 buts par match. Aux yeux de Jean-Pierre Papin, le niveau des attaquants est la cause de ce déficit, et les joueurs marseillais sont également visés.

Les week-ends de Ligue 1 ne sont pas très réjouissants cette saison, avec un triste bilan de 261 buts en 105 rencontres disputées, soit une moyenne de 2,49 réalisations par match. Comme l’a expliqué Le Parisien cette semaine, le Championnat de France est le moins prolifique en comparaison avec la Premier League (3,08 buts en moyenne par match), la Liga (2,87 buts en moyenne), la Serie A (2,52 buts en moyenne par match) et la Bundesliga (3,61 buts en moyenne). Comment expliquer alors les difficultés rencontrées par les équipes françaises face au but ?

« Aujourd'hui, ça ne travaille pas assez »

Interrogé sur le sujet ce mardi en marge d’un événement organisé à Clairefontaine pour célébrer les 50 ans de la formation française, Jean-Pierre Papin a dressé un constat sévère, visant également les joueurs de l’OM. « Je suis convaincu que pour être un bon attaquant, il faut beaucoup travailler. Aujourd'hui, ça ne travaille pas assez », a lâché le conseiller du président Pablo Longoria, dans des propos relayés par France Info . Relancé sur les attaquants de l’OM, Papin a répondu : « Ça vaut pour tous les attaquants ».

Seuls le PSG et l’AS Monaco ont dépassé les 20 réalisations cette saison

Cette saison, l’Olympique de Marseille n’a inscrit que 12 buts en 11 journées. Hormis le PSG (29) et l’AS Monaco (25), aucune formation de Ligue 1 n’a franchi la barre des 20 réalisations jusqu’à maintenant. De son côté, l’OGC Nice est dauphin du PSG avec seulement 13 buts marqués.