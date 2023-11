Il signe à l’OM, c’est le début de son calvaire

Thibault Morlain

Imitant Steve Mandanda, Brice Samba a lui aussi quitté Le Havre pour rejoindre l'OM. Un transfert qui s'est réalisé en 2013. Mais voilà que pour l'actuel gardien du RC Lens, cela ne s'est pas très bien passé à Marseille. Samba en a d'ailleurs dit plus sur son calvaire vécu suite à son arrivée à l'OM.

Cadre aujourd'hui du RC Lens, Brice Samba n'a pas tout le temps connu la gloire. Passé pourtant par l'OM, le gardien formé au Havre a galéré au sein du club phocéen. Une période qui n'a d'ailleurs pas été simple pour Samba...

« C’est très compliqué »

Ça a donc été compliqué pour Brice Samba à l'OM. Et pour le média Carré , il est revenu sur ses difficultés à Marseille, expliquant : « Je commence à rencontrer les premières difficultés quand j’arrive à l’OM. Tu ne joues pas, toutes les attentes placées en toi ne se réalisent pas. C’est très compliqué ».

« Des potes, des amis, il n’y en a plus »