OM : Longoria vole la vedette à Payet !

Thomas Bourseau

À l’OM, Pablo Longoria ne passe pas inaperçu. Président plus qu’actif, l’Espagnol est sur tous les fronts. Les médias, le mercato, les matchs, il est partout. Et même sur internet. Longoria est la personnalité de l’OM comptabilisant le plus de citations devant un certain Dimitri Payet qui a pourtant fait ses adieux à l’OM cet été.

Pablo Longoria est partout. Le président de l’OM semble avoir occupé des fonctions de directeur sportif et de la communication de l’Olympique de Marseille pendant cette année 2023 tant il semblait omniprésent dans les tribunes, les médias et dans divers évènements.

Pablo Longoria a vécu une année mouvementée à l’OM

D’ailleurs, il a pris part à la réunion houleuse du 18 septembre dernier avec les associations de supporters de l’OM qui a débouché sur de multiples départs dont ceux de Marcelino et de Javier Ribalta entre autres. Très touché par cette confrontation, Pablo Longoria vidait son sac à La Provence la même en faisant des révélations très personnelles sur ses discussions avec Igor Tudor au moment du départ de l’entraîneur croate en fin de saison dernière qui lui demandait de partir avec lui : « Je pars, tu dois partir avec moi parce qu’ils vont venir te prendre ».

Longoria, personnalité de l’OM la plus citée sur internet devant Payet