La mèche est vendue pour la vente de l’OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La vente de l'OM, mythe ou réalité ? Depuis trois ans, les rumeurs sur l'avenir de Frank McCourt sont nombreuses et sont alimentées par certains journalistes comme Thibaud Vézirian. Ce dernier annonce depuis plusieurs années une vente imminente du club marseillais. Mais dans les faits, rien ne laisse présager une telle issue.

Partira, ne partira pas ? Depuis plus de trois ans, l'avenir de Frank McCourt fait l'objet de nombreuses spéculations. Certains le voient solidement attaché à son poste. D'autres le voient quitter l'OM dans un avenir proche. C'est le cas du journaliste Thibaud Vézirian, qui évoque des discussions avec plusieurs parties, notamment des investisseurs saoudiens. Selon lui, l'opération serait même déjà bouclée.

Mercato - OM : Le transfert d'un crack est proposé cet hiver ? https://t.co/5qzKccm4jQ pic.twitter.com/nzCU69HVL3 — le10sport (@le10sport) December 26, 2023

« J’ai eu des hyper hautes confirmations »

« J’ai eu des hyper hautes confirmations auprès des ministères, d’avocats, d’hommes d’affaires, en novembre et décembre. Il y a eu les confirmations de David Berger, son enquête et la mienne se rejoignent. Ça va être du lourd, un très grand projet, mais l’achat de l’OM ne passait pas en premier. Si la vente de l’OM va être annoncée rapidement ? Tout le monde aimerait bien, mais on verra : maintenant, au mois de juin, avant…On verra quel moment a été choisi pour la surprise. On n’en sait rien (…) Je prends mon matériel s’il y a une officialisation durant la trêve » a récemment confié Vézirian lors de l'un de ses lives Twitch.

Un coup de froid est jeté dans ce dossier