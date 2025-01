OM : Longoria se fait recadrer après son coup de gueule

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Deux jours après les propos de Pablo Longoria envers l’arbitrage à l’issue du match nul face à Strasbourg (1-1), le Conseil national d’éthique et de déontologie de la FFF a répondu au président de l’OM dans un communiqué publié ce mardi et a mis en garde l’ensemble des acteurs du football français.

« Il faut dire stop. L’action du penalty sur Rowe, c’est un scandale. » Au micro de DAZN, Pablo Longoria a fustigé l’arbitrage dimanche, à l’issue du match nul entre l’OM et Strasbourg (1-1). Selon le président de Marseille, son équipe subit trop d’erreurs de la part des arbitres depuis le début de la saison, ce qui lui a coûté des points. « Ce sont trop de décisions. Je ne viens pas me victimiser mais on arrive à un moment où on ne peut pas accepter ça et je ne l'accepte pas. Chaque week-end, c'est la même chose. Je suis le président, j'ai des ambitions, toute l'équipe est frustrée, alors qu'est-ce qu'on doit faire pour changer cette dynamique ? Parce que chaque week-end, c'est la même chose. »

Un espoir venu d'Italie pour l'OM ? 🇮🇹 L’offre pour Belahyane pourrait faire basculer son avenir !

➡️ https://t.co/u8HlxYBpIv pic.twitter.com/TpfcbzLY84 — le10sport (@le10sport) January 21, 2025

« Mettre en garde tous les acteurs du football contre tout propos public de nature à discréditer la fonction arbitrale »

Des propos qui ont beaucoup fait réagir ces deux derniers jours et ce mardi, la FFF a répondu via son Conseil national d’éthique et de déontologie. « Le Conseil National d’Éthique (CNE) et de Déontologie du football, après avoir pris connaissance des déclarations du président Pablo Longoria à l’issue du match Olympique de Marseille-RC Strasbourg (1-1) du dimanche 19 janvier 2025, comptant pour le championnat de France de Ligue 1, tient à mettre en garde tous les acteurs du football, au premier rang desquels les dirigeants, contre tout propos public de nature à discréditer la fonction arbitrale. Plusieurs incidents de cette nature sont à déplorer dans la période récente », a indiqué l’instance dans son communiqué.

« Une faute grave contre l’éthique et une atteinte inadmissible à l’image du football »

Le Conseil national d’éthique et de déontologie poursuit : « L’arbitre est un être humain, sujet comme nous tous aux erreurs, même si les progrès techniques réalisés depuis plusieurs années en réduisent la portée. Il demeure que l’erreur fait partie du jeu. Pour cette raison, il est permis de discuter d’une décision arbitrale, voire de la critiquer, tout en respectant le devoir de réserve prescrit par la Charte de l’éthique. Ce qui est interdit en revanche, et la règle est la même pour les décisions de justice, c’est de jeter le discrédit sur l’arbitrage. Accuser le corps arbitral dans son ensemble de partialité systématique au détriment d’un club, et ce, dans le but inavoué de souder ses supporters autour de lui ou pire, d’intimider les arbitres dans l’espoir d’obtenir un arbitrage plus “clément” dans l’avenir, est une faute grave contre l’éthique et une atteinte inadmissible à l’image du football. Le Conseil National d'Éthique et de Déontologie sera particulièrement vigilant sur ce point. »