OM : L’entraîneur lance un avertissement pour le prochain mercato !

Thomas Bourseau

L’OM est un club à part selon ses propres supporters et plusieurs anciens joueurs olympiens. Arrivé il y a quelques semaines sur le banc de touche de l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso l’a bien compris et a lancé un avertissement à ses joueurs ainsi qu’aux futures recrues de l’OM.

Gennaro Gattuso est invaincu en Ligue Europa avec l’OM. En effet, dès son arrivée, le technicien italien a concédé le match nul à l’occasion de la réception de Brighton (2-2) et a remporté la double confrontation face à l’AEK Athènes avec une victoire sur les terres grecques jeudi soir (2-0).

La punchline de Gattuso sur la pression de jouer à l’OM

Le bilan européen de Gattuso est plus attrayant que ses résultats en Ligue 1, mais ce qu’il insuffle comme détermination à ses joueurs est salué par plusieurs observateurs. Pour ce qui est de la pression ambiante et des critiques autour de Vitinha et de Pierre-Emerick Aubameyang notamment, l’entraîneur de l’OM a tenu à avertir ses joueurs ainsi qu’à prévenir toute future recrue de l’Olympique de Marseille.

«Si un joueur signe à l'OM en pensant être tranquille, il n'a rien compris»