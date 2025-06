OM : Le transfert loupé avec un grand nom !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Légende de l'OM, Steve Mandanda a révélé qu'il aurait pu quitter la cité phocéenne en 2011, soit trois ans après son arrivée. Le portier était alors visé par Manchester United. Finalement, le club anglais avait fini par jeter son dévolu sur David Gea, permettant à Mandanda d'avoir la carrière que l'on connait à Marseille.

Mandanda évoque l'intérêt de Manchester United

« Le plus grand club dans lequel j’aurais pu signer ? Manchester United, quand ils prennent De Gea. Je ne sais pas à quel niveau c’était, mais c’est la piste la plus concrète avec le plus grand club. À la période où je suis jeune et très performant, il n’y a de la place nulle part : au Real, t’as Casillas ; à Liverpool, t’as Reina ; au Barça, t’as Valdés ; Buffon à la Juve ; et t’as Van der Sar qui arrête (à Manchester United), et c’est le seul club où il y a peut-être une opportunité » a confié Mandanda ce dimanche.