OM : Le tacle de Pierre Ménès que personne n'a vu venir !

Amadou Diawara

Après avoir dénoncé de la corruption ce samedi, Pablo Longoria a été sanctionné par la LFP. En effet, le président de l'OM est suspendu 15 matchs ferme pour ses propos polémiques. Par conséquent, Pablo Longoria ne pourra pas siéger aux prochaines assemblées générales de la LFP. Mais, comme l'a affirmé Pierre Ménès, son absence va passer inaperçue.

Alors que l'OM s'est incliné 3-0 à Auxerre, Pablo Longoria a laissé éclater sa colère, s'en prenant à l'arbitrage de la rencontre. Toutefois, le président de l'OM a franchi la ligne rouge en dénonçant de la corruption.

Longoria ne peut plus siéger à la LFP

Epinglé par la commission de discipline de la LFP, Pablo Longoria a écopé de 15 matchs ferme de suspension. Par conséquent, le vice-président de la Ligue de Football Professionnel ne pourra pas siéger lors des prochaines assemblées générales. D'après Pierre Ménès, ses collaborateurs ne vont pas le regretter.

«On va pas dire qu'il manquera à grand monde»

« Le craquage de Pablo Longoria ? Cet incident est regrettable, surtout dans la situation actuelle du football français avec les droits TV. D'ailleurs, la conséquence de la suspension de Longoria est qu'il ne pourra pas siéger aux prochaines assemblées générales de la Ligue. Et ça, ça peut être plus embêtant. En même temps, vu ce qu'il avait dit dans la fameuse réunion vidéo filmée, on va pas dire qu'il manquera à grand monde, vu qu'il n'était quasiment pas intervenu », a déclaré Pierre Ménès via Face à Pierrot sur YouTube.