OM : Le nouveau Mbappé a signé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a inscrit 44 buts pour le PSG toutes compétitions confondues pour son ultime saison à Paris sous les ordres de Luis Enrique. Au cours de l'exercice, le coach espagnol a voulu le repositionner à un poste d'avant-centre. Un parallèle que Florent Gautreau a effectué au sujet du travail mis en place par Roberto De Zerbi à l'OM avec Amine Gouiri.

Samedi soir contre l'ASSE (5-1), Amine Gouiri qui a fêté son 25ème anniversaire dimanche a signé sa troisième apparition sous le maillot de l'OM depuis son arrivée de Rennes au mercato hivernal pour 19M€, hors bonus. L'occasion pour l'attaquant formé à l'OL de peaufiner ses statistiques en inscrivant ses deux premiers buts pour l'Olympique de Marseille qui viennent compléter ses trois passes décisives contre le SCO d'Angers (2-0) et l'OL (3-2).

L'OM passe un coup de fil à Paris, jackpot !

➡️ https://t.co/gYUmz6zBeG pic.twitter.com/sTGC8yPUJu — le10sport (@le10sport) February 16, 2025

«C'est un joueur très, très fort. Il doit penser que c'est un vrai numéro 9»

Positionné à la pointe de l'attaque de l'OM par son entraîneur Roberto De Zerbi, et non en second attaquant, Amine Gouiri doit se faire une raison : ce sera son poste à l'Olympique de Marseille au vu des propos tenus par le coach italien après le succès marseillais face aux Verts. « C'est un joueur très, très fort. Il doit penser que c'est un vrai numéro 9. C'est toujours bien de jouer à plusieurs postes, mais j'en ai parlé avec lui et je pense qu'il faut qu'il se spécialise dans ce poste d'avant-centre. Il doit savoir où se trouve toujours le but et vraiment réussir à avoir cette conclusion parfaite. Je pense que quand il réussira à améliorer ces aspects là, ce sera vraiment un joueur de premier niveau européen, parce que c'est déjà quelqu'un de fondamental pour l'équipe ».

«C'est un peu ce qu'a fait Luis Enrique quand il disait à Mbappé, moi je vais te changer de poste»

Sur les ondes de RMC, le journaliste Florent Gautreau a profité de son intervention dans l'After Foot samedi soir afin de faire un parallèle avec le travail effectué par Luis Enrique pour Kylian Mbappé au PSG la saison dernière.

« Gouiri ? Ce qui est intéressant, c'est que quand un coach te désire puisqu'ils en ont parlé avec Benatia forcément, a une idée pour toi. Il lui donne un cadre très clair : on va te faire jouer 9. On va travailler ça. Tu vas travailler là. C'est un peu ce qu'a fait Luis Enrique quand il disait à Mbappé, moi je vais te changer de poste parce que je veux que tu travailles à ce poste là. C'est là où je pense que ces coachs là, De Zerbi, Luis Enrique, apportent autre chose dans notre championnat sur la progression individuelle. Je pense que les joueurs vont ressortir avec un QI foot supérieur. Je pense que Gouiri avec Stéphan, ce n'est pas la même chose que Gouiri avec De Zerbi ».