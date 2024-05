OM : Le gros coup de gueule des supporters après la désillusion

La rédaction

La saison décevante de l’OM risque de laisser des traces. Piteusement éliminés contre l’Atalanta en demi-finale de la Ligue Europa, les Marseillais ne joueront probablement pas de compétition européenne la saison prochaine. Une situation qui tend les supporters phocéens, qui ont exprimé leur mécontentement en tribunes.

L’ambiance est tendue du côté de l’OM. Alors que Marseille s’est vu infliger une véritable gifle par l’Atalanta ce jeudi en demi-finale de Ligue Europa (0-3), les résultats marseillais cette saison ne sont pas vraiment plus positifs. C’est dans ce contexte que les supporters du club phocéen ont déployés des banderoles acerbes, notamment destinées à la direction du club, lors du match contre Lorient joué au Vélodrome samedi soir.

Cette recrue de l’OM a vécu un calvaire https://t.co/pTK4LQOUfW pic.twitter.com/3ji7SAkWiF — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

« Cassez-vous »

Le Vélodrome est connu pour son ambiance chaude, mais cette-fois ci, nombreux ont dû être les membres du club marseillais qui auraient préféré voir l’enceinte phocéenne plus calme. Lors de la rencontre contre Lorient pour la 33ème journée de Ligue 1, plusieurs banderoles ont été aperçues dans les tribunes, toutes plus claires les unes que les autres : « Enième désillusion pour conclure cette saison. Direction, staff, joueurs : Respectez ce blason ou cassez vous !!! » était inscrit sur l’une d’entre elles. Un autre groupe de supporters y est lui aussi allé de sa phrase choc : « Vous êtes la honte de l’Olympique de Marseille, cassez-vous !!! ». D’autres ont décidé de s’attaquer uniquement à la direction : « Un projet fort durable et ambitieux… est-ce trop vous demander ? Dirigeants réagissez ou nous le ferons pour vous ! »

Franck McCourt ne fait pas l’unanimité

Peu présent dans le sud de la France depuis son arrivée en tant que propriétaire du club en 2016, Franck McCourt ne parvient pas à convaincre du côté de l’OM. Recrues décevantes, fonds accordées jugés trop faibles : l’Américain va devoir redresser la barre sous peine de voir le peuple olympien lui tourner définitivement le dos.